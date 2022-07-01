Eco Salarii

Salariul de la Eco variază de la $15,808 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $159,200 pentru un Asistent Administrativ la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Eco . Ultima actualizare: 11/19/2025