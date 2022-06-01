Director de Companii
Duetto
Duetto Salarii

Salariul de la Duetto variază de la $153,022 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $275,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Duetto. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $275K
Manager Inginerie Software
$153K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Duetto este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $275,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Duetto este $214,011.

Alte Resurse

