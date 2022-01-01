Director de Companii
Dublin City University
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Dublin City University Salarii

Salariul de la Dublin City University variază de la $60,770 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $84,103 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Dublin City University. Ultima actualizare: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Specialist în Știința Datelor
$84.1K
Inginer Software
$60.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Dublin City University este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,103. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dublin City University este $72,436.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Dublin City University

Companii Similare

  • PayPal
  • Spotify
  • Netflix
  • Facebook
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dublin-city-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.