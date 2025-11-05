Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist de Date in Warsaw Metropolitan Area la DSV variază de la PLN 61.3K la PLN 87.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la DSV. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

PLN 69.4K - PLN 79K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 61.3KPLN 69.4KPLN 79KPLN 87.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la DSV?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la DSV in Warsaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 87,111. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DSV pentru rolul de Analist de Date in Warsaw Metropolitan Area este PLN 61,273.

