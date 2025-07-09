DSTA Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial DSTA variază de la $60,214 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $156,800 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DSTA. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $75K

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
$60.2K
Inginer de Hardware
$73.6K

Manager de Program
$127K
Manager de Proiect
$157K
Analist de Securitate Cibernetică
$81.9K
Manager de Inginerie Software
$111K
Manager de Program Tehnic
$124K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la DSTA este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $156,800. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DSTA este $96,527.

