Director de Companii
DSS
DSS Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in United Arab Emirates la DSS variază de la AED 343K la AED 498K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la DSS. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

AED 389K - AED 452K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 343KAED 389KAED 452KAED 498K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la DSS?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la DSS in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 498,279. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DSS pentru rolul de Consultant în Management in United Arab Emirates este AED 343,352.

