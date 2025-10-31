Director de Companii
DRW
Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in United Kingdom la DRW totalizează £152K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la DRW. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£152K
Nivel
L1
Salariu de bază
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
0 Ani
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la DRW in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £247,598. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DRW pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in United Kingdom este £119,156.

