Pachetul median de compensație pentru Redactor Tehnic in India la Druva totalizează ₹2.5M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Druva. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Total pe an
₹2.5M
Nivel
Staff Technical Writer
Salariu de bază
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Druva?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Redactor Tehnic la Druva in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,497,794. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Druva pentru rolul de Redactor Tehnic in India este ₹2,534,224.

