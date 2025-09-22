Compensația pentru Inginer Software in India la Druva variază de la ₹2.59M pe year pentru Staff Software Engineer la ₹6.68M pe year pentru Principal Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹4.59M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Druva. Ultima actualizare: 9/22/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
