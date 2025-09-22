Director de Companii
Druva
Druva Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in India la Druva variază de la ₹2.59M pe year pentru Staff Software Engineer la ₹6.68M pe year pentru Principal Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹4.59M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Druva. Ultima actualizare: 9/22/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Druva?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Druva in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,183,110. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Druva pentru rolul de Inginer Software in India este ₹4,075,959.

