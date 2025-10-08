Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Chicago Area la Dropbox variază de la $242K pe year pentru IC2 la $374K pe year pentru IC3. Pachetul median de compensație pe year in Greater Chicago Area totalizează $328K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dropbox. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Dropbox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)