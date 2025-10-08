Compensația pentru Designer Interacțiuni in United States la Dropbox variază de la $371K pe year pentru IC4 la $322K pe year pentru IC5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $150K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dropbox. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$371K
$206K
$121K
$44.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Dropbox, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)