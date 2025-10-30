Director de Companii
Drizly
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la Drizly totalizează $261K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Drizly. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
Drizly
Software Engineering Manager
Boston, MA
Total pe an
$261K
Nivel
-
Salariu de bază
$198K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$23K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Drizly?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Drizly in United States ajunge la o compensație totală anuală de $322,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Drizly pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $252,000.

