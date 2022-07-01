Directorul Companiilor
DrFirst Salarii

Intervalul salarial DrFirst variază de la $113,565 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $189,050 pentru Resurse Umane la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DrFirst. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Analist de Afaceri
$184K
Resurse Umane
$189K
Manager de Produs
$114K

Inginer de Software
$172K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la DrFirst este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $189,050. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DrFirst este $177,619.

