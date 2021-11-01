Directorul Companiilor
Dremio
Dremio Salarii

Intervalul salarial Dremio variază de la $42,746 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $301,500 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dremio. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $212K
Servicii pentru Clienți
$42.7K
Manager de Produs
$302K

Vânzări
$241K
Arhitect de Soluții
$177K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Dremio este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $301,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dremio este $211,500.

