Drawbridge Salarii

Salariul de la Drawbridge variază de la $160,800 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $174,125 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Drawbridge. Ultima actualizare: 11/19/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Tehnolog Informații (IT)
$161K
Inginer Software
$174K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Drawbridge este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $174,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Drawbridge este $167,463.

