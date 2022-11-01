Draup Salarii

Intervalul salarial Draup variază de la $2,289 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $21,689 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Draup . Ultima actualizare: 8/18/2025