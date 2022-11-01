Directorul Companiilor
Draup
Draup Salarii

Intervalul salarial Draup variază de la $2,289 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $21,689 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Draup. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Consultant în Management
Median $9.6K
Inginer de Software
Median $21.7K
Contabil
$2.3K

Analist de Afaceri
$14.1K
Dezvoltare de Afaceri
$3.8K
Analist de Date
$3.8K
Resurse Umane
$3.1K
Marketing
$3.8K
Capitalist de Risc
$8.1K

Analist

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Draup este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $21,689. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Draup este $3,798.

