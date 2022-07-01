Director de Companii
Drata
Drata Salarii

Salariul de la Drata variază de la $101,584 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $242,676 pentru un Inginer Software la nivelul superior.

$160K

Resurse Umane
$188K
Marketing
$173K
Designer de Produs
$139K

Manager de Proiect
$140K
Vânzări
$102K
Inginer Software
$243K
Întrebări frecvente

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Drata è Inginer Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $242,676. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Drata è $156,770.

