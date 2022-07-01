Drata Salarii

Salariul de la Drata variază de la $101,584 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $242,676 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Drata . Ultima actualizare: 9/9/2025