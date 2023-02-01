Directorul Companiilor
Draper Salarii

Intervalul salarial Draper variază de la $94,525 în compensație totală anuală pentru Inginer Electrician la capătul de jos la $139,300 pentru Manager de Program la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Draper. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $125K
Inginer de Hardware
Median $110K
Inginer Mecanic
Median $125K

Inginer Electrician
$94.5K
Manager de Program
$139K
Analist de Securitate Cibernetică
$129K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Draper este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $139,300. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Draper este $125,000.

