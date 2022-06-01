Directorul Companiilor
Dragos
Dragos Salarii

Intervalul salarial Dragos variază de la $96,900 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $348,250 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dragos. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $195K
Resurse Umane
$96.9K
Designer de Produs
$215K

Analist de Securitate Cibernetică
$181K
Manager de Inginerie Software
$223K
Arhitect de Soluții
$348K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Dragos este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $348,250. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dragos este $204,960.

