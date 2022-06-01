Dragos Salarii

Intervalul salarial Dragos variază de la $96,900 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $348,250 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dragos . Ultima actualizare: 8/18/2025