Compensația pentru Inginer Software in Germany la Drager totalizează €77.7K pe year pentru Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Germany totalizează €86.3K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Drager. Ultima actualizare: 9/22/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
