Drager
Drager Salarii

Intervalul salarial Drager variază de la $51,270 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $168,840 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Drager. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer Mecanic
$123K
Manager de Produs
$169K
Manager de Proiect
$51.3K

Vânzări
$88.6K
Inginer de Software
$86.4K

Inginer de software full-stack

Manager de Inginerie Software
$90.8K
Arhitect de Soluții
$106K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Drager este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $168,840. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Drager este $90,847.

