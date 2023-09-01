DPG Media Salarii

Intervalul salarial DPG Media variază de la $44,948 în compensație totală anuală pentru Marketing la capătul de jos la $134,980 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DPG Media . Ultima actualizare: 8/18/2025