Directorul Companiilor
DP World
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

DP World Salarii

Intervalul salarial DP World variază de la $22,984 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $108,463 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DP World. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de software pentru asigurarea calității

Manager de Produs
Median $77.8K
Manager de Inginerie Software
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operațiuni de Servicii pentru Clienți
$23K
Analist de Date
$46.6K
Designer Industrial
$81.6K
Tehnolog IT
$37.3K
Manager de Program Tehnic
$108K
Redactor Tehnic
$41.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at DP World is Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru DP World

Companii Asoc

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse