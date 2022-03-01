Dow Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Dow variază de la $34,354 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $417,900 pentru Analist Financiar la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dow. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $103K

Cercetător științific

Inginer Mecanic
Median $125K

Inginer de producție

Inginer Chimist
Median $104K

Inginer de cercetare

Specialist în Științe de Date
Median $164K
Contabil
$72.6K
Inginer Biomecanic
$107K
Analist de Afaceri
$103K
Dezvoltare Corporativă
$95.7K
Analist de Date
$45.3K
Manager de Științe de Date
$164K
Inginer Electrician
$111K
Analist Financiar
$418K
Inginer de Hardware
$130K
Tehnolog IT
$80.4K
Inginer de Materiale
$139K
Designer de Produs
$34.4K
Manager de Produs
$279K
Manager de Proiect
$116K
Vânzări
$80.6K
Arhitect de Soluții
$209K
Manager de Program Tehnic
$61.1K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Dow este Analist Financiar at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $417,900. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dow este $107,460.

