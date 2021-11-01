Directorul Companiilor
DoubleVerify
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

DoubleVerify Salarii

Intervalul salarial DoubleVerify variază de la $67,609 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $340,290 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DoubleVerify. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $208K
Manager de Produs
Median $170K
Manager de Inginerie Software
Median $255K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Contabil
$113K
Analist de Afaceri
$67.6K
Analist de Date
$108K
Specialist în Științe de Date
$249K
Resurse Umane
$113K
Designer de Produs
$194K
Manager de Proiect
$143K
Vânzări
$136K
Manager de Program Tehnic
$340K
Cercetător UX
$111K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в DoubleVerify, є Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $340,290. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в DoubleVerify, становить $142,722.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru DoubleVerify

Companii Asoc

  • QuinStreet
  • Microsoft
  • Oracle
  • Visa
  • ServiceNow
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse