DoubleVerify Salarii

Intervalul salarial DoubleVerify variază de la $67,609 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $340,290 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DoubleVerify . Ultima actualizare: 8/18/2025