  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Canada

Dotdash Meredith Inginer Software Salarii în Canada

Compensația pentru Inginer Software in Canada la Dotdash Meredith variază de la CA$48.3K pe year pentru Software Engineer 1 la CA$113K pe year pentru Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$84.5K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dotdash Meredith. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
(Nivel de intrare)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Dotdash Meredith?

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Dotdash Meredith in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$120,928. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dotdash Meredith pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$84,541.

