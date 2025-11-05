Compensația pentru Inginer Software in Canada la Dotdash Meredith variază de la CA$48.3K pe year pentru Software Engineer 1 la CA$113K pe year pentru Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$84.5K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dotdash Meredith. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Funcții incluseAdaugă funcție nouă