Dotdash Meredith Salarii

Intervalul salarial Dotdash Meredith variază de la $80,400 în compensație totală anuală pentru Analist de Securitate Cibernetică la capătul de jos la $162,180 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dotdash Meredith. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
Median $144K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $145K
Marketing
$141K

Operațiuni de Marketing
$141K
Designer de Produs
$162K
Manager de Proiect
$126K
Analist de Securitate Cibernetică
$80.4K
Manager de Inginerie Software
$123K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Designer de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

