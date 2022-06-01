Directorul Companiilor
dormakaba
dormakaba Salarii

Intervalul salarial dormakaba variază de la $18,526 în compensație totală anuală pentru Inginer de Hardware la capătul de jos la $170,056 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai dormakaba. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Inginer de Hardware
$18.5K
Tehnolog IT
$147K
Designer de Produs
$70.4K

Inginer de Software
$89.4K
Manager de Inginerie Software
$170K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at dormakaba is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,056. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at dormakaba is $89,367.

