Director de Companii
Domino Data Lab
Domino Data Lab Salarii

Salariul de la Domino Data Lab variază de la $165,825 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $497,376 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Domino Data Lab. Ultima actualizare: 10/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $208K
Manager de Produs
Median $240K
Data Scientist
$247K

Analist Financiar
$229K
Designer de Produs
$191K
Recrutor
$229K
Manager Inginerie Software
$497K
Arhitect de Soluții
$171K
Redactor Tehnic
$166K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Domino Data Lab, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Domino Data Lab este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $497,376. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Domino Data Lab este $228,850.

