Dollar Tree Salarii

Intervalul salarial Dollar Tree variază de la $59,700 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $211,050 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dollar Tree . Ultima actualizare: 8/17/2025