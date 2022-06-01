Directorul Companiilor
Dollar Tree
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Dollar Tree Salarii

Intervalul salarial Dollar Tree variază de la $59,700 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $211,050 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dollar Tree. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Contabil
$59.7K
Servicii pentru Clienți
$66.1K
Manager de Produs
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Recrutor
$122K
Arhitect de Soluții
$204K
Capitalist de Risc
$71K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Dollar Treeで報告された最高給の職種はManager de Produs at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$211,050です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Dollar Treeで報告された年間総報酬の中央値は$96,324です。

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Dollar Tree

Companii Asoc

  • Amazon
  • Microsoft
  • Stripe
  • PayPal
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse