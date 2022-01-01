Dolby Laboratories Salarii

Intervalul salarial Dolby Laboratories variază de la $87,720 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $537,300 pentru Manager de Operațiuni la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dolby Laboratories . Ultima actualizare: 8/17/2025