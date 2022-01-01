Directorul Companiilor
Dolby Laboratories
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Dolby Laboratories Salarii

Intervalul salarial Dolby Laboratories variază de la $87,720 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $537,300 pentru Manager de Operațiuni la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dolby Laboratories. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Cercetător științific

Manager de Produs
P3 $208K
P4 $265K
Manager de Operațiuni
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dezvoltare de Afaceri
$400K
Specialist în Științe de Date
$299K
Inginer Electrician
$122K
Analist Financiar
$249K
Inginer de Hardware
$188K
Resurse Umane
$87.7K
Tehnolog IT
$250K
Marketing
$292K
Operațiuni de Marketing
$381K
Designer de Produs
$183K
Manager de Proiect
$116K
Vânzări
$151K
Inginer de Vânzări
$208K
Arhitect de Soluții
$138K
Manager de Program Tehnic
$152K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Dolby Laboratories, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Dolby Laboratories هو Manager de Operațiuni at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $537,300. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Dolby Laboratories هو $208,158.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Dolby Laboratories

Companii Asoc

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse