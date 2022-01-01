Dolby Laboratories Salarii

Intervalul salarial Dolby Laboratories variază de la $87,720 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $537,300 pentru Manager de Operațiuni la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dolby Laboratories. Ultima actualizare: 8/17/2025
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Dolby Laboratories, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
