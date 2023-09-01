Directorul Companiilor
Dojo
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Dojo Salarii

Intervalul salarial Dojo variază de la $66,060 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $154,726 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Dojo. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $129K

Inginer de software full-stack

Manager de Inginerie Software
Median $155K
Specialist în Științe de Date
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tehnolog IT
$66.1K
Designer de Produs
$107K
Manager de Produs
$117K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Dojo에서 보고된 최고 급여 직무는 Manager de Inginerie Software이며, 연간 총 보상은 $154,726입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Dojo에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $111,917입니다.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Dojo

Companii Asoc

  • Snap
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Tesla
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse