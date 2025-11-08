Director de Companii
Doctolib
  • Salarii
  • Inginer Software
  • L2
  • Germany

Inginer Software Nivel

L2

Nivele la Doctolib

  1. L1
  2. L2
  3. L3Senior Software Engineer
Media Anual Compensația Totală
€71,282
Salariul de Bază
€62,312
Opțiuni de Acțiuni ()
€274
Bonus
€0
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
