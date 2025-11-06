Director de Companii
DNV
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Oslo Region

DNV Inginer Software Salarii în Greater Oslo Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Oslo Region la DNV totalizează NOK 676K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la DNV. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total pe an
NOK 676K
Nivel
L1
Salariu de bază
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la DNV in Greater Oslo Region ajunge la o compensație totală anuală de NOK 902,220. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DNV pentru rolul de Inginer Software in Greater Oslo Region este NOK 675,840.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru DNV

Companii Similare

  • Snap
  • Facebook
  • Dropbox
  • Square
  • Spotify
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse