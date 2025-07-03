DMC Salarii

Salariul de la DMC variază de la $63,588 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $96,900 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la DMC . Ultima actualizare: 11/19/2025