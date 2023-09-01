dmarcian Salarii

Director de Companii
Salariul de la dmarcian variază de la $125,625 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $134,640 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la dmarcian. Ultima actualizare: 11/19/2025

Manager de Proiect
$126K
Inginer Software
$135K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la dmarcian este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $134,640. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la dmarcian este $130,133.

