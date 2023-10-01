Director de Companii
dLocal
dLocal Salarii

Salariul de la dLocal variază de la $16,838 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $103,478 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la dLocal. Ultima actualizare: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
Median $81.8K

Inginer Software Backend

Contabil
$39.6K
Servicii Clienți
$16.8K

Specialist în Știința Datelor
$80.4K
Tehnolog Informații (IT)
$73.2K
Manager de Produs
$45.5K
Manager Inginerie Software
$97.2K
Arhitect de Soluții
$103K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la dLocal este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $103,478. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la dLocal este $76,778.

Alte Resurse

