dLocal Salarii

Salariul de la dLocal variază de la $16,838 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $103,478 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la dLocal . Ultima actualizare: 11/19/2025