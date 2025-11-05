Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Greater Seattle Area la Discuss.io variază de la $124K la $176K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Discuss.io. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

$141K - $167K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$124K$141K$167K$176K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Discuss.io?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Discuss.io in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $175,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Discuss.io pentru rolul de Inginer Software in Greater Seattle Area este $123,930.

