Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in United Kingdom la Direct Line Group totalizează £52.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Direct Line Group. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£52.8K
Nivel
B3
Salariu de bază
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Direct Line Group?

£121K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de £22.8K+ (uneori £228K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

ለInginer Software በDirect Line Group in United Kingdom የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ£72,761 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በDirect Line Group ለInginer Software ሚና in United Kingdom የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ £52,821 ነው።

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Direct Line Group

