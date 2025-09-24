Director de Companii
Direct Line Group
Direct Line Group Data Scientist Salarii

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in United Kingdom la Direct Line Group totalizează £70.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Direct Line Group. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Direct Line Group
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Total pe an
£70.1K
Nivel
-
Salariu de bază
£70.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Direct Line Group?

£121K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de £22.8K+ (uneori £228K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Ultimele trimiteri de salarii

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

El paquet salarial més alt reportat per a un Data Scientist a Direct Line Group in United Kingdom és una compensació total anual de £81,495. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Direct Line Group per al rol de Data Scientist in United Kingdom és £68,515.

