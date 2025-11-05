Director de Companii
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Inginer Software Salarii în Greater Austin Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Austin Area la Dimensional Fund Advisors totalizează $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Dimensional Fund Advisors. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Total pe an
$151K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$132K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Dimensional Fund Advisors?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area ajunge la o compensație totală anuală de $155,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dimensional Fund Advisors pentru rolul de Inginer Software in Greater Austin Area este $102,500.

