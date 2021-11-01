Director de Companii
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Salarii

Salariul de la Dimensional Fund Advisors variază de la $61,918 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $221,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Dimensional Fund Advisors. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $149K
Arhitect de Soluții
Median $221K
Analist de Afaceri
$116K

Analist de Date
$128K
Analist Financiar
$61.9K
Information Technologist (IT)
$183K
Vânzări
Median $180K
Întrebări frecvente

El puesto mejor pagado reportado en Dimensional Fund Advisors es Arhitect de Soluții con una compensación total anual de $221,000.
La compensación total anual mediana reportada en Dimensional Fund Advisors es $149,050.

