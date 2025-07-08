Director de Companii
Digiteq Automotive
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Digiteq Automotive Salarii

Salariul de la Digiteq Automotive variază de la $37,539 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $78,979 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Digiteq Automotive. Ultima actualizare: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Electrician
$45K
Manager de Program
$79K
Manager de Proiect
$45.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Inginer Software
$37.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Digiteq Automotive este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $78,979. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Digiteq Automotive este $45,312.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Digiteq Automotive

Companii Similare

  • Flipkart
  • Lyft
  • Apple
  • Netflix
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digiteq-automotive/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.