Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in Switzerland la Digitech Computer variază de la CHF 132K la CHF 181K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Digitech Computer. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Care sunt nivelurile de carieră la Digitech Computer?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Digitech Computer in Switzerland ajunge la o compensație totală anuală de CHF 180,594. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Digitech Computer pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Switzerland este CHF 132,332.

