DigitalOnUs Salarii

Salariul de la DigitalOnUs variază de la $58,729 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $80,400 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la DigitalOnUs. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer Software
Median $58.7K
Arhitect de Soluții
$80.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la DigitalOnUs este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $80,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la DigitalOnUs este $69,564.

