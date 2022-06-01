DigitalOnUs Salarii

Salariul de la DigitalOnUs variază de la $58,729 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $80,400 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la DigitalOnUs . Ultima actualizare: 11/23/2025