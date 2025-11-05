Director de Companii
Digital Infuzion
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Northern Virginia Washington DC

Digital Infuzion Inginer Software Salarii în Northern Virginia Washington DC

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Northern Virginia Washington DC la Digital Infuzion totalizează $90K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Digital Infuzion. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Digital Infuzion
Software Engineer
Rockville, MD
Total pe an
$90K
Nivel
-
Salariu de bază
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Digital Infuzion?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Digital Infuzion in Northern Virginia Washington DC ajunge la o compensație totală anuală de $148,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Digital Infuzion pentru rolul de Inginer Software in Northern Virginia Washington DC este $90,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Digital Infuzion

Companii Similare

  • Databricks
  • Intuit
  • Airbnb
  • Uber
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse