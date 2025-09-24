Director de Companii
Digital Infuzion
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

Digital Infuzion Manager de Proiect Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in United States la Digital Infuzion variază de la $122K la $173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Digital Infuzion. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

$138K - $164K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$122K$138K$164K$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Proiect contribuțiis la Digital Infuzion pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Digital Infuzion?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Proiect oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Manager de Proiect tại Digital Infuzion in United States có tổng thu nhập hàng năm là $172,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Digital Infuzion cho vị trí Manager de Proiect in United States là $121,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Digital Infuzion

Companii Similare

  • Microsoft
  • Square
  • Netflix
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse