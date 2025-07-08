Director de Companii
Digit Insurance
Digit Insurance Salarii

Salariul de la Digit Insurance variază de la $7,225 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $18,426 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Digit Insurance. Ultima actualizare: 11/23/2025

Specialist în Știința Datelor
Median $18.4K
Inginer Software
$7.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Digit Insurance este Specialist în Știința Datelor cu o compensație totală anuală de $18,426. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Digit Insurance este $12,825.

