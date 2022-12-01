Dexterity Salarii

Salariul de la Dexterity variază de la $140,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $155,775 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Dexterity . Ultima actualizare: 10/11/2025