Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Lisbon Metro Area la Devoteam totalizează €32.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Devoteam. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Devoteam
Frontend Software Engineer
Lisbon, LI, Portugal
Total pe an
€32.7K
Nivel
Senior
Salariu de bază
€32.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Devoteam?
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Devoteam in Lisbon Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de €43,377. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Devoteam pentru rolul de Inginer Software in Lisbon Metro Area este €32,946.

